Глава Уимблдона: тенниса в этом году может больше не быть

https://static.news.ru/photo/f055311c-75bf-11ea-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Глава Всеанглийского лаун-теннисного клуба — организатора Уимблдона Ричард Льюис предположил, что теннисный сезон в этом году может уже не возобновиться.

Не думаю, что будет преувеличением сказать, что тенниса в этом году вполне может больше не быть. Но я надеюсь, что всё образуется и турниры возобновятся, — цитирует The Gardian Льюиса.

Он подчеркнул, что оптимизм проявляет нечасто, но всё-таки выразил надежду, что американский хардовый сезон с его большими турнирами в Монреале, Торонто и Цинциннати состоится, подчеркнув, однако, что «сейчас это выглядит не очень вероятно».

Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.

Уимблдон отменили впервые со времён Второй мировой войны.