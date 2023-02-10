Глава МОК раскритиковал украинское Минспорта за антироссийскую позицию Глава МОК Томас Бах раскритиковал украинского министра спорта за антироссийскую позицию

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта в связи с его заявлением о возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска до них спортсменов из России и Белоруссии. Слова главы МОК приводит Reuters.

Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже не обсуждалось конкретно. Поэтому ваше письмо коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и организаторам будущих Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно, — заявил Бах.

Он добавил, что НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии.

Отмечается, что со стороны Украины были направлены письма членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций, в которых осуждались консультации по возможному возвращению россиян и белорусов на соревнования.

9 февраля стало известно, что МОК не рассматривает возможность участия сборных России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже с флагами и гимнами.