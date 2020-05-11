Спорт

Гимнастка Солдатова рассказала об отношениях с Капризовым

09:52, 11 мая 2020 25
Александра Солдатова Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала слухи о романе с российским хоккеистом ЦСКА и сборной России Кириллом Капризовым.

Кирилл — мой друг! Я знакома с ним с 2015 года. Но мы уже очень давно не общаемся и никогда не были в отношениях, — цитирует Солдатову РИА Новости.

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.

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