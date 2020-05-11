Гимнастка Солдатова рассказала об отношениях с Капризовым

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Он посоветовал спортсменке забыть на время о соцсетях и сосредоточиться на тренировках.

Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать, закрыть комментарии. Не обращать внимания на негатив, работать, — цитирует чемпиона «Матч ТВ». Траньков назвал...