Московский гандбольный клуб «Спартак» проиграл шведскому «Мальмё» со счётом 29:30 в ответной встрече первого квалификационного раунда Кубка Европейской федерации гандбола (EHF). Первая игра также закончилась победой шведской команды. Таким образом, «Спартак» закончил своё выступление в турнире.
Результат и статистику матча приводит
«Спартак» был основан в 2017 году и с тех пор дважды играл в финале Кубка России и дважды становился серебряным призёром чемпионата страны.
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