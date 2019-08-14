https://static.news.ru/photo/b41c1058-bf35-11e9-9e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: m.hc-spartak.com

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин заявил, что чемпионат России впервые обрёл титульного спонсора.

Сезон стартует совсем скоро — 28 августа матчем за Суперкубок России между «Чеховскими Медведями» и московским «Спартаком». Впервые наш чемпионат обрёл титульного спонсора, и теперь и мужская, и женская Суперлиги будут называться «Пари Матч чемпионат России». Соглашение с букмекерской компанией «Пари Матч» подписано на два ближайших сезона, и уже сейчас у нас масса идей, реализация которых будет взаимовыгодной, — передаёт слова Воронина корреспондент News.ru.

Он также сообщил, что компания «Пари Матч» будет помогать и обеим национальным сборным. Была представлена новая игровая форма с логотипом «Пари Матч».

Кроме того гендиректор добавил, что хотел бы сделать гандбольную лигу по примеру баскетбольной или хоккейной.

Хотели бы сделать гандбольную лигу по примеру баскетбольной Единой лиги ВТБ или хоккейной КХЛ, и через какое-то время это наверняка будет возможно — хотя бы за счёт привлечения клубов из ближнего зарубежья. Но на данный момент такой возможности нет, поскольку даже наши города-миллионники не имеют достойных дворцов спорта, — заключил он.

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