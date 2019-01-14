Футболиста заподозрили в мятеже и посадили в тюрьму

https://news.ru/storage/news/9b32077e6b091539c22b5e14f1effcfd/47bffd8a-f261-43b7-b732-1ffbeb13f50d_850.jpg Sayed Baqer Alkamel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший игрок молодёжной сборной Бахрейна Хаким Аль-Араиби находится в тюрьме в Таиланде. Его задержали в ноябре 2018 года по запросу полиции Бахрейна в Интерпол, несмотря на наличие у него статуса беженца в Австралии.

Аль-Араиби обвинили в участии в протестных акциях против правительства Бахрейна в 2012 году, хотя в этот момент он проводил матч в Катаре и даже попал в кадр местного ТВ, сообщает The Guardian.

Игрок провёл в заключении три месяца, после чего его выпустили, но расследование продолжили. Футболист бежал в Австралию в 2014 году и в 2017-м был признан беженцем. В 2018-м он отправился в отпуск в Таиланд, где был арестован.

Международная федерация футбола (ФИФА) и правительство Австралии требуют освободить Аль-Араиби, но Бахрейн настаивает на экстрадиции. Футболист, по информации издания, боится возвращения на родину и возможных пыток там.

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