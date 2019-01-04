Футболиста-наркомана поймали и изгнали из ночного клуба

Футболиста, выступающего в Английской премьер-лиге, поймали за употреблением кокаина на неофициальной рождественской вечеринке. Имя игрока и клуб, за который он выступает, не называется.
«Один из парней видел, как одноклубник в туалете сделал линию из кокаина, а через полчаса он был повсюду. Разгневанный тренер вывел подопечного через чёрный выход, посадил в такси и отправил домой, полагая, что тот много выпил», — цитирует представителя клуба The Sun.
Отмечается также, что несколько дней назад футболиста проверили на допинг, поэтому он знал, что в ближайшее время проверки не будет. В случае если в его новой допинг-пробе обнаружатся следы наркотиков, спортсмену грозит отстранение на два года.
Как писал News.ru, лишённый медали ОИ за допинг атлет вернулся в сборную РФ.