Футболиста-наркомана поймали и изгнали из ночного клуба

https://news.ru/storage/news/e57717bc2e39b0ff8c443431e842c262/2db3c378-93e1-45ed-a68a-e14a2a1b0c40_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футболиста, выступающего в Английской премьер-лиге, поймали за употреблением кокаина на неофициальной рождественской вечеринке. Имя игрока и клуб, за который он выступает, не называется.

«Один из парней видел, как одноклубник в туалете сделал линию из кокаина, а через полчаса он был повсюду. Разгневанный тренер вывел подопечного через чёрный выход, посадил в такси и отправил домой, полагая, что тот много выпил», — цитирует представителя клуба The Sun.

Отмечается также, что несколько дней назад футболиста проверили на допинг, поэтому он знал, что в ближайшее время проверки не будет. В случае если в его новой допинг-пробе обнаружатся следы наркотиков, спортсмену грозит отстранение на два года.

Как писал News.ru, лишённый медали ОИ за допинг атлет вернулся в сборную РФ.