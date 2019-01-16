Футболиста арестовали за избиение собственной девушки

Правый защитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Серж Орье задержан правоохранительными органами по подозрению в избиении собственной девушки.
Инцидент произошёл в субботу, сообщил The Independent. Футболист крупно поссорился со своей девушкой Хенчей Войт. Соседи вызвали представителей органов правопорядка, которые задержали 26-летнего спортсмена. У пары есть пятимесячная дочь.
Орье свою вину не признал и был отпущен без предъявления обвинений.
News.ru ранее сообщал, что футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7 млн рублей.