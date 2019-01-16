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Футболиста арестовали за избиение собственной девушки

Серж Орье Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Серж Орье

спорт [ версия для печати ]

Правый защитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Серж Орье задержан правоохранительными органами по подозрению в избиении собственной девушки.

Инцидент произошёл в субботу, сообщил The Independent. Футболист крупно поссорился со своей девушкой Хенчей Войт. Соседи вызвали представителей органов правопорядка, которые задержали 26-летнего спортсмена. У пары есть пятимесячная дочь.

Орье свою вину не признал и был отпущен без предъявления обвинений.

News.ru ранее сообщал, что футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам 7 млн рублей.


#футбол #Тоттенхэм #СержОрье
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