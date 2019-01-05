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Футболист вышел к фанатам и едва не лишился глаза

Марк-Андре Тер Штеген Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марк-Андре Тер Штеген

спорт [ версия для печати ]

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген едва не получил серьёзную травму глаза, когда раздавал автографы болельщикам клуба.

Один из фанатов поднёс принесённый с собой флажок прямо к лицу немца и едва не угодил ему в глаз древком. Спас Тер Штегена стюард, который вовремя увидел это и убрал флажок от лица футболиста. Видео опубликовано на YouTube.

26-летний Тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила €12 млн. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых пропустил 19 голов. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

Также футболист играет за национальную команду Германии. В 2018 году он вышел на поле в трёх товарищеских встречах и пропустил три мяча.

Как писал News.ru, Самедов попрощался со «Спартаком».


#футбол #Барселона
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