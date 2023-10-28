ФКС России назвала неприемлемыми требования для восстановления в EEF Глава ФКС назвал неприемлемыми требования для восстановления в EEF

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Условия, которые озвучены Европейской федерацией киберспорта (EEF), для восстановления членства Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ в организации неприемлемы, сообщил ТАСС глава ФКС Дмитрий Смит. Среди требований были названы завершение СВО и прекращение работы в новых регионах.

Что нужно для восстановления? Завершение специальной военной операции, а также чтобы мы перестали работать с ЛНР, ДНР и другими регионами России. Естественно, для нас это неприемлемо. Поэтому было бы правильно создать свою конфедерацию, — сказал Смит.

Президент ФКС читает, что правильным решением было бы создать собственную конфедерацию. К настоящему моменту уже выстроены отношения с большинством иностранных киберспортивных федераций. Сейчас планируется цикл соревнований, по словам Смита, приехавшие на них участники должны быть впечатлены.

Есть и азиатская федерация. Выбирая между созданием своего и переходом в Азию, мы бы предпочли создание своего, но это все пока на этапе задумки. Удастся ли реализовать или нет — посмотрим. Весь вопрос в уставе. Федерации, конфедерации, ассоциации — это все общественные организации. И устав, как правило, не запрещает состоять в других аналогичных структурах, — добавил глава Федерации компьютерного спорта.

Ранее Международная федерация киберспорта вернула возможность командам из России выступать на соревнованиях с флагом и гимном. За отмену запрета выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались.