Российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном: подробности

Фото: Chris Emil Janssen/imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ. Какие подробности известны?

Почему киберспортсменам разрешат выступать на международных соревнованиях с флагом

Российские команды по киберспорту снова смогут принимать участие в международных соревнованиях с гимном и флагом. Пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ уточнила, что за отмену запрета выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорится в сообщении.

Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.

Где российские спортсмены выступят без флага

В апреле этого года Международная федерация каноэ допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований. Но они могли принять участие в турнирах в нейтральном статусе только после рассмотрения их заявок независимой комиссией на предмет позиции по специальной военной операции на Украине.

16 июня Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве «команды беженцев». Россияне выступят в нейтральном статусе и под флагом комитета.

Совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Однако отстранение российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине осталось в силе.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал перечень условий, согласно которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Один из пунктов гласит, что атлеты из вышеназванных стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Кто из российских спортсменов сменил гражданство ради карьеры

Участники Олимпиады в Пекине, вице-чемпионы России в танцах на льду, дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — получили возможность выступать за сборную Грузии, заявила тренер сборной России Елена Чайковская.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — рассказала она.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Александра Костенюк в начале этого года сменила спортивное гражданство на швейцарское. 10 лет назад она получила паспорт Швейцарии, выйдя замуж за гражданина страны.

27 марта 2023 года стало известно, что уроженка Москвы Варвара Грачева, которая занимала 41-е место в рейтинг-листе Женской теннисной ассоциации, получила гражданство Франции. Она станет второй ракеткой страны.

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменив спортивное гражданство, пообещала выиграть много медалей для Франции, где проживает последние четыре года.

Читайте также:

Патриоты или предатели? Почему спортсмены выступают без российского флага

В ГД призвали не называть предателями выступающих без флага спортсменов

Кто настоящий предатель в спорте: что думают депутаты и простые россияне