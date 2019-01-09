FIS не планирует отстранять российских лыжников от ЧМ

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Андрей Ларьков

Представитель пресс-службы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дженни Видеке заявила, что организация не рассматривает возможность отстранения российских лыжников от участия в международных соревнованиях.

«На данный момент FIS не обсуждает вопрос об отстранении российских лыжников от чемпионата мира», — цитирует Видеке издание Dagbladet.

В связи с тем, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли в срок до 31 декабря 2018 года получить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в СМИ появились предположения, что российских лыжников могут не допустить до участия в чемпионате мира, который пройдёт в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

Эксперты WADA прибыли в Москву 9 января для получения баз данных московской антидопинговой лаборатории. Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14−15 января. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о работе WADA в Москве.

Ранее News.ru сообщал, что тренерский штаб огласил состав участников на этап Кубка мира по лыжным гонкам.