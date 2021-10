Фигуристке Алёне Косторной поменяли прокатные программы

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Алёна Косторная выйдет на лёд с другими соревновательными программами. Как сообщил телеканал «Матч ТВ», чемпионка Европы сменила обе программы — короткую она откатает под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а произвольную — под Lovely в исполнении американской певицы Билли Айлиш.

Такое решение команда фигуристки приняла после турнира Finlandia Trophy, где Косторная заняла третье место. В прошлом году Косторная уже разрабатывала программу под Lovely с хореографом Даниила Глейхенгаузом, но потом ушла в группу Евгения Плющенко и программу так и не откатали.

Когда спортсменка вернулась к Этери Тутберидзе, то выступила под музыку Айлиш в ледовом шоу «Чемпионы на льду». До этого Косторная использовала для короткой программы блюз Бет Харт I Am The One, а для произвольную — композицию «Зима» Антонио Вивальди.

25 октября стало известно, что российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, а также мужчины-одиночники Макар Игнатов и Евгений Семененко получили визы для участия во втором этапе Гран-при в Ванкувере. Второй этап Гран-при пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.