Валиева, Косторная и Туктамышева получили визы для участия в Гран-при

Российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, а также мужчины-одиночники Макар Игнатов и Евгений Семененко получили визы для участия во втором этапе Гран-при в Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

В пятницу, 22 октября, стало известно, что фигуристы, заявленные на второй этап Гран-при, до сих по не получили визы в Северную Америку. В их число входили, в частности, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.

Второй этап Гран-при пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала победу российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США. Она считает, что ученица Этери Тутберидзе получила слишком высокие оценки за компоненты.