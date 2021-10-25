Валиева, Косторная и Туктамышева получили визы для участия в Гран-при

Российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, а также мужчины-одиночники Макар Игнатов и Евгений Семененко получили визы для участия во втором этапе Гран-при в Ванкувере. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
В пятницу, 22 октября, стало известно, что фигуристы, заявленные на второй этап Гран-при, до сих по не
Второй этап Гран-при пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.
Ранее сообщалось, что канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала победу российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США. Она считает, что ученица Этери Тутберидзе получила слишком высокие оценки за компоненты.