Журналистка из Канады раскритиковала оценки Трусовой на Гран-при в США 

Канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала победу российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США. Она считает, что ученица Этери Тутберидзе получила слишком высокие оценки за компоненты. Своими мыслями журналистка поделилась в Twitter.

Сначала журналистка сравнила оценки Трусовой на этапе Гран-при с выступлением на последнем чемпионате мира. В Стокгольме суммарная оценка Трусовой составила 217,20 балла, в Америке Русская Ракета догнала по оценке чемпионку мира Анну Щербакову, и этот с учётом того, что она выполнила только один квад, отметила канадка.

Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова четвёртая — с 69,00. Мияхара позади неё — 68,91. Не говорите мне, что Трусова хотя бы приблизилась с Мияхаре, не говоря уже о том, чтобы финишировать с ней на одном уровне, — написала Смит.

Александра Трусова выиграла соревнования, за обе программы на Skate America она получила 232,37 балла. На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва. Она набрала за обе программы 217,31 балла. Замкнула тройку лидеров кореянка Ён Ю. Она за две программы получила 216,97 балла. Японка Каори Сакамото заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие под руководством Этери Тутберидзе, выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе в соревнованиях пар. За короткую и произвольную программу они получили 222,50 балла.