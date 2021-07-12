Первая спортивная пара Тутберидзе взяла золото на этапе Гран-при в США

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие под руководством Этери Тутберидзе, выиграли этап Гран-при в Лас-Вегасе в соревнованиях пар. За короткую и произвольную программу они получили 222,50 балла.

На втором месте оказалась японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара (208,20), третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Ещё одна российская пара — Алина Пепелева и Роман Плешков — завершили соревнования на шестом месте, набрав 183,12 балла.

Золото Тарасовой и Морозова — первая официальная победа Тутберидзе в качестве тренера в парной дисциплине.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Спортсменка набрала 77,69 балла.