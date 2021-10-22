Трусова выиграла короткую программу на Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при Skate America. Трусова набрала 77,69 балла. Турнир проходит в Лас-Вегасе.
В короткой программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп.
На втором промежуточном месте остановилась ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Усачёва. Она набрала за короткую программу 76,71 балла. На третьей строчке Ксения Синицына (71,51).
Произвольная программа у женщин состоится 24 октября. Начало соревнований в 23:04 мск.
Ранее сообщалось, что российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева могут пропустить этап Гран-при Skate Canada, который состоится в Ванкувере с 29 по 31 октября. Эти спортсмены, а также ряд других и тренеры, которые должны вылететь в Канаду 24 октября, пока не получили визы, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).