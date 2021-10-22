Трусова выиграла короткую программу на Гран-при в США

Российский пловец, чемпион мира среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли в РУСАДА, о чём говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Палатова Александра (вид спорта плавание) на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских...