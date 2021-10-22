Валиева, Косторная и Туктамышева не получили визы в Канаду на этап Гран-при

Российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева могут пропустить этап Гран-при Skate Canada, который состоится в Ванкувере с 29 по 31 октября. Эти спортсмены, а также ряд других и тренеры, которые должны вылететь в Канаду 24 октября, пока не получили визы, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Может вылететь только часть российской делегации, тех, кто получил в этот четверг документы из визового центра Канады в Москве. Это информация на данный момент, — отметили в ФФКР.

В федерации уточнили, что визы для фигуристов были одобрены ещё в середине октября. Возможно, что паспорта с канадскими въездными визами спортсмены получат в понедельник и для них придётся искать другую возможность перелёта в Канаду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в США. Несмотря на повреждение, фигуристка будет участвовать в состязаниях. Этап Гран-при в США пройдёт с 23 по 25 октября в Лас-Вегасе. Короткая программа у женщин состоится 24 октября в 01:20 мск.