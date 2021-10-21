Трусова получила травму ноги перед этапом Гран-при в США

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова получила травму ноги перед стартом этапа Гран-при в США. Об этом сообщил Первый канал.

К сожалению, на первый этап Гран-при Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу, — сказали в эфире «Доброго утра» на Первом канале.

Несмотря на повреждение, фигуристка примет участие в первом этапе Гран-при. В эфире отметили, что Трусова обязательно исполнит сложнейшие технические элементы.

Этап Гран-при в США пройдёт с 23 по 25 октября в Лас-Вегасе. Короткая программа у женщин состоится 24 октября в 01:20 по мск.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дэвид Лис заподозрил российскую фигуристку Анну Щербакову в приёме нюхательных средств. Журналист считает, что таким образом спортсменка добивалась своих результатов в сезоне-2020/21.