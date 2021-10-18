Американский журналист заподозрил Щербакову в приёме нюхательного средства

Американский журналист Дэвид Лис заподозрил российскую фигуристку Анну Щербакову в приёме нюхательных средств. Журналист считает, что таким образом спортсменка добивалась своих результатов в сезоне-2020/21. Своими мыслями Лис поделился в подкасте The Skating Lesson.

Щербакова сбавляет. Знаю, что у неё возникли проблемы с шеей, но дело не в травме. У неё нет мощи, чтобы чётко выполнять четверные. И если прямо перед выступлением ей не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России... Я не фармацевт, но то, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. Сейчас Анна выглядит слабее, — сказал Лис.

Чемпионка мира — 2021 по фигурному катанию Анна Щербакова заняла второе место на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Она уступила соотечественнице Майе Хромых. Для Анны этот проигрыш прервал череду побед на всех турнирах с января 2020 года. Тогда на чемпионате Европы в Граце она уступила только Алёне Косторной.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, комментируя выступление Камилы Валиевой на Finlandia Trophy, заявил, что мировые рекорды никому не нужны.