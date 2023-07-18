Ягудин показал шуточное блюдо для похудения Ягудин показал блюдо для похудения из тщательно перемешанной воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Фигурист, заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал подписчикам своего Telegram-канала шуточный рецепт блюда для эффективного похудения. Оно состоит из тщательно перемешанной воды.

Берем стакан воды. Добавляем еще полстакана воды. Затем — 100 грамм воды. Берем ложку, тщательно все перемешиваем. Хорошенько перемешиваем. И добавляем еще один стакан воды, — рассказал спортсмен.

По словам Ягудина, получившееся блюдо обладает насыщенным ароматом. Однако его невозможно передать через камеру, посетовал фигурист.

Мастер спорта по боксу, тренер Вячеслав Лысенко ранее раскрыл секреты быстрого сброса веса. Он подчеркнул, что для эффективного похудения необходимо соблюдать режимы еды и сна, а также выполнять физические упражнения. Эксперт также заявил о важности воды, так как она помогает ускорить метаболические процессы в организме примерно на 30%. Эффект от воды длится примерно 40 минут.

В свою очередь врач Елена Малышева посоветовала россиянам худеть с определенной скоростью. Она порекомандовала сбрасывать не более 1,5 кг в неделю, чтобы сохранить фигуру.