«Похудеть можно и на сале»: тренер раскрыл секреты быстрого сброса веса Тренер Лысенко назвал правильные режимы еды, нагрузок и сна способом быстро похудеть

Фото: shutterstock.com

В профессиональном спорте, в частности, в единоборствах, распространена практика максимальной потери веса за очень короткий срок, рассказал в беседе с LIFE.ru боец, мастер спорта по боксу и тренер Вячеслав Лысенко. По его словам, это довольно серьезный удар по организму, и чтобы не подорвать здоровье, нужно следовать нескольким рекомендациям, в частности, соблюдать режим еды, физических нагрузок и сна - и тогда похудеть можно будет, даже питаясь салом.

Тренер посоветовал урезать до минимума количество углеводов, оставив при этом белки и жиры по принципу популярной кетодиеты, а также отказаться от слишком соленой, сладкой и острой пищи. Фрукты, протеиновые батончики или другие любимые лакомства допустимы в первой половине дня.

Я выбирал любимые продукты. Ничего не могу с собой поделать — пылаю страстью к салу, например. Парадоксально, но, как оказалось, и на нем можно похудеть. Главное — не перебарщивать, чтобы оно было не слишком соленое, и употреблять в дневное время, — рассказал эксперт.

Что касается воды, то ее нужно пить не больше и не меньше, чем обычно, продолжил спортсмен. Научно доказано, что, после того как организм получает 500 мл жидкости, скорость метаболизма в последующие 30–40 минут повышается на 30%.

Лысенко также рассказал, что перед боями тренируется в интенсивном режиме, а на кардиотренировках использует костюм-сауну. Однако неподготовленным людям он посоветовал проводить тренировки под присмотром инструктора, при этом соблюдая строгую дисциплину.

Только в комплексе с питанием с дефицитом калорий они будут приносить успех. Если мы едим на ночь пакет булок, а с утра идем заниматься спортом, то не нужно себя обманывать и ждать результата, — подчеркнул боксер.

Он отметил и важность распорядка дня, посоветовав уделять сну достаточное время, необходимое организму. Также для быстрого похудения нужно качественно отдыхать, менять деятельность и избегать эмоционального перенапряжения.

Ранее фитнес-тренер и спортивный нутрициолог Ольга Беседина посоветовала избегать жестких диет, которые могут оставить после похудения обвисшую кожу. По словам эксперта, в результате жестких диет жировая прослойка резко уменьшается, а кожа не успевает к этому приспособиться и обвисает.