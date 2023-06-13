Малышева рассказала, как похудеть и навсегда сохранить фигуру Малышева: для сохранения фигуры после потери веса нужно сбрасывать не более 1,5 кг в неделю

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Правильная скорость похудения влияет на сохранение желаемого веса, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при быстрой потере веса уходит вода, однако не исчезает жир и лишние килограммы возвращаются.

Если отменить соль или выпить мочегонные таблетки — вода ушла. Утром встала — минус два килограмма. А жир остался, — сказала Малышева.

Доктор наук объяснила, что жир в организме выполняет функцию энергоресурса, поэтому лучше всего расходуется при выполнении физических упражнений. Нутрициолог и психолог Артем Бразговский добавил, что жир распадается на воду и углекислый газ, так что при физической нагрузке выводится с потом и частым дыханием.

Малышева уточнила, что оптимальная потеря веса составляет около 1,5 кг в неделю.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что для быстрого похудения и удержания веса следует включить в рацион цельнозерновые продукты, заменив ими белый рис и макароны. Специалист пояснила, что цельные зерна предотвращают резкий подъем уровня сахара, а также содержат большое количество клетчатки и питательные вещества. Кроме того, такие продукты надолго сохранят чувство сытости.