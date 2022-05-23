Фетисов оценил поступок вышедшего с буквой Z гимнаста Куляка Фетисов счёл вышедшего с буквой Z гимнаста Куляка патриотом, нарушившим правила

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил поступок гимнаста Ивана Куляка, который вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Это случилось на этапе Кубка мира в Дохе, спортсмена за акцию дисквалифицировали, передаёт ТАСС.

C одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал свое отношение к происходящему. Но решение было ожидаемым — правила всем понятны, — сказал Фетисов.

Куляк был дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG) на один год. 20-летний спортсмен также должен выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также 2000 франков в качестве судебных издержек.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев — из-за участия в митинге в «Лужниках».