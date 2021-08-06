«Феминистки должны быть довольны»: Скабеева о проигрыше трансгендера на ОИ

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на обвинения западной прессы в оскорблении ЛГБТ-сообщества и заявила, что проигрышу новозеландского атлета должны быть рады феминистки. В сообщении на своём Telegram-канале журналистка отвергла все обвинения в гомофобии.

Журналистка предупредила, что выступает против навязывания «баловства» меньшинства большинству.

В России есть мужчины и женщины. В жизни и в спорте. Мы не гомофобы. Но «баловство» меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству. Не переживайте так за трансгендера Хаббард. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны, — написала Скабеева.

Ранее ведущая иронично прокомментировала танец украинского депутата Жана Беленюка, который тот исполнил после того, как выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в соревнованиях по греко-римской борьбе. Пост об этом телеведущая опубликовала в Telegram-канале.

А до этого Скабеева при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом.