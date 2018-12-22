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Фанаты побили рекорд на матче СКА и ЦСКА

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Организаторы встречи между хоккейными СКА и ЦСКА, проходящей в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», объявили, что на матче побит рекорд посещаемости для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По их информации, на игре присутствует 67 770 зрителей. Это новый рекорд для европейского клубного хоккея. Ранее он принадлежал матчу чемпионата Германии между «Дюссельдорфом» и «Кельном», который посетили более 51 тыс. болельщиков.

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (5:0), который прошёл на том же стадионе 16 декабря, посетил 71 381 человек.

Как писал News.ru, шансы Овечкина побить рекорд Гретцки оценили.


#хоккей #КХЛ
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