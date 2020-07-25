Спорт

Факел Олимпиады-80 продан на аукционе

19:13, 26 июля 2020
Фото: luzhniki_official /instagram.com

Во французских Каннах на аукционе продан оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве.

По данным ТАСС, изготовленный Валентином Любманом и Борисом Тучиным факел ушёл с молотка за €2,5 тыс.

Корпус изделия сделан из алюминия, в центральной части факела изображена эмблема Олимпиады и олимпийские кольца.

Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года. Завершилась она зажжением огня на Большой спортивной арене «Лужники». Осуществлял его баскетболист Сергей Белов. В 2020 году отмечается 40-я годовщина проведения Олимпийских игр 1980 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена был выставлен на аукцион во французских Каннах.

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