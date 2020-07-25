Факел Олимпиады-80 продан на аукционе

Во французских Каннах на аукционе продан оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве.
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Корпус изделия сделан из алюминия, в центральной части факела изображена эмблема Олимпиады и олимпийские кольца.
Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года. Завершилась она зажжением огня на Большой спортивной арене «Лужники». Осуществлял его баскетболист Сергей Белов. В 2020 году отмечается 40-я годовщина проведения Олимпийских игр 1980 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена был выставлен на аукцион во французских Каннах.
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