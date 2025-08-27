День знаний — 2025
«Это фейк»: друг пропавшего пловца опроверг слухи о сигнале из-под воды

Друг пропавшего в Босфоре пловца сообщил, что в браслете нет GPS-трекеров

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Браслет пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова не может подавать сигналов из-под воды, заявил друг спортсмена и участник заплыва Александр в беседе с «Москвой 24». По его словам, трекер не поддерживает функцию навигации.

Это радиочип, как вы, например, к домофону прикладываете таблеточку и проходите. Это такая же система считывания. Никаких GPS-трекеров, никаких навигаций не предусмотрено в этом браслете. Это все ложная информация, — рассказал источник.

По словам мужчины, радиометка фиксирует только момент старта и финиша, что позволяет точно рассчитать время прохождения маршрута.

22 августа Николай Свечников прибыл в Стамбул для участия в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025». На данный момент основная версия произошедшего заключается в том, что пловцу стало плохо, и он утонул.

Ранее жена пропавшего пловца обратилась к туристам с просьбой помочь в поисках. По ее словам, турецкие службы пока не нашли его следов. Консульство России подтверждает, что принимаются меры, но не раскрывает деталей.

