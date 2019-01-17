Эксперт оценил шансы Загитовой на ЧЕ

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Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева заявила, что фаворитом предстоящего чемпионата Европы будет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Для европейского фигурного катания она, бесспорно, спортсменка номер один», — приводит слова Буцаевой Team Russia.

Она отметила, что также есть шансы и у двух других россиянок — Софьи Самодуровой и Станиславы Константиновой.

На прошедшем чемпионате России Алина Загитова показала 5-й результат. Победу одержала юниорка Анна Щербакова.

News.ru ранее сообщал о планах Михаила Коляды на чемпионат Европы.