Эксперт оценил шансы Загитовой на ЧЕ

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева заявила, что фаворитом предстоящего чемпионата Европы будет олимпийская чемпионка Алина Загитова.
«Для европейского фигурного катания она, бесспорно, спортсменка номер один», — приводит слова Буцаевой Team Russia.
Она отметила, что также есть шансы и у двух других россиянок — Софьи Самодуровой и Станиславы Константиновой.
На прошедшем чемпионате России Алина Загитова показала 5-й результат. Победу одержала юниорка Анна Щербакова.
News.ru ранее сообщал о планах Михаила Коляды на чемпионат Европы.