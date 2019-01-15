Коляда рассказал о планах на чемпионат Европы

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Михаил Коляда

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о программе, которую собирается исполнить на чемпионате Европы — 2019 в Минске.

По словам Коляды, он будет катать усложнённый по сравнению с чемпионатом России вариант произвольной программы. На первенстве страны ему не удалось отработать на максимум из-за перенесённой болезни.

«До болезни я накатывал произвольную программу с тремя четверными (прыжками. — Ред.) — сальхов и два тулупа. Думаю, в Минске буду такой вариант катать», — цитирует его официальный сайт Федерации фигурного катания.

На чемпионате России Коляда стал вторым, пропустив вперёд Максима Ковтуна. 23-летний Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр - 2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр мирового командного чемпионата.

Чемпионат Европы пройдет в Минске 23−27 января.

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