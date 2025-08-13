Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»

Канадец Жерар Галлан стал новым главным тренером китайского хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс», сообщили в пресс-службе команды. До этого специалист не работал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Условия контракта Галлана с китайским клубом не сообщаются. Тренеру 61 год. В НХЛ он работал главным тренером «Коламбуса», «Флориды», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегаса», с которым в 2018 году дошел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году специалист привел сборную Канады к победе на чемпионате мира.

Ранее китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». В новом сезоне команда будет играть домашние матчи в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

«Куньлунь Ред Стар» отыграл девять сезонов в КХЛ. Сначала команда играла домашние матчи в Пекине, а затем переехала в Мытищи. В плей-офф клуб смог пробиться лишь раз — в дебютном сезоне, проиграв в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4. В начале июля сообщалось, что клуб проведет следующий сезон КХЛ в Санкт-Петербурге.