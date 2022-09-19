Экс-игрока сборной России по волейболу обвинили в употреблении допинга Экс-игрока сборной России по волейболу Мороза обвинили в употреблении допинга

Фото: shutterstock

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило экс-игрока сборной России по волейболу Павла Мороза в употреблении допинга в 2014 году, сообщает ТАСС источник, знакомый с ситуацией. По данным спикера агентства, специалисты из организации вскрыли допинг-пробу российского спортсмена и обнаружили в пробирке следы запрещенных веществ.

Была вскрыта допинг-проба Павла Мороза, сданная им в 2014 году. Там обнаружено запрещенное вещество, — заявил собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, в допинг-пробе олимпийского чемпиона Александра Бутько также были обнаружены запрещенные вещества. Бутько и Мороз в 2014 году вместе играли за новосибирский «Локомотив».

Морозу 35 лет, он взял серебряные медали чемпионата России в 2014 году, а также два серебра в Кубке России (2011, 2014 годы). В октябре 2018 года Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев из-за того, что допинг проба дала положительный результат. В пробирке были найдены следы кокаина.

Ранее сообщалось, что российского байдарочника Александра Дьяченко дисквалифицировали на четыре года за примененеие запрещенных веществ тренболона и метенолона. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Международной федерации каноэ (ICF).