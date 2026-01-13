Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду

В лице Лусиано Гонду ЦСКА приобрел качественного нападающего, как и хотел, заявил бывший футболист армейцев Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что сейчас подходящий период для внедрения игрока на замену ушедшему защитнику Игорю Дивееву.

ЦСКА искал быстрого, качественного форварда, который может сыграть при любом возникающем в игре раскладе. Гонду — хорошее приобретение, он может здорово действовать и при позиционных атаках, и в штрафной. Скажется ли потеря Дивеева? Конечно. Правда, сейчас как раз период, когда можно внедрить в оборону нового игрока и есть время, чтобы он нашел на этой позиции общий язык с футболистами. Думаю, что все будет нормально, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что 26-летний Дивеев перешел в «Зенит». До этого он представлял ЦСКА с 2019 года, тогда же выиграл Кубок России и один раз одержал победу в Суперкубке страны. Соглашение с петербургским клубом продлится до конца сезона-2028/29.

24-летний Гонду присоединился к «Зениту» в августе 2024 года из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В текущем сезоне спортсмен провел за петербургскую команду 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.