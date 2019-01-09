Экс-девушка Роналду поможет доказать факт изнасилования

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Криштиану Роналду

Экс-девушка португальского нападающего и игрока итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду Жасмин Леннард готова помочь следствию в деле об изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

Участница реалити-шоу «Большой брат» 33-летняя Леннард в своём Twitter рассказала о том, что у неё есть множество доказательств виновности футболиста, а также его неадекватного поведения. Леннард также назвала Роналду психопатом. По её словам, она располагает длительной перепиской и голосовыми сообщениями от португальского форварда. Леннард встречалась с Криштиану Роналду 10 лет назад.

Американка Кэтрин Майорга подала в суд на португальского нападающего Криштиану Роналду, обвиняя его в изнасиловании, которое датировано 2009 годом. Появлялась информация о том, что она подписала соглашение о неразглашении дела с представителями спортсмена и получила денежную компенсацию.

News.ru ранее сообщал, что Криштиану Роналду стал лучшим футболистом прошедшего года по версии Globe Soccer Awards.