Александр Тихонов заявил, что IBU приползёт к России на коленях
Экс-глава СБР Тихонов: IBU приползёт к РФ на коленях после изменения политситуации
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
20:50, 29 марта 2022
Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр ТихоновФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в российской организации. Тихонов считает, что IBU в итоге сам будет просить россиян вернутся обратно, сообщает Metaratings.ru.
Мы опять ищем политический заказ. Да, текущее решение – чистая политика, но мы давно дисквалифицированы, не надо сетовать. СБР абсолютно не занимается внутренней политикой, там идут сплошные интриги. Когда политическая ситуация изменится, Международная федерация обязана приползти на коленях! – сказал Тихонов.
Ранее Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.
2 марта Исполнительный совет IBU отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов. Члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении атлетов из этих стран. 17 марта решение вступило в силу и будет действовать как минимум до сентября 2022 года.