Александр Тихонов заявил, что IBU приползёт к России на коленях

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA и действующий депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на инициативу генерального директора футбольного клуба «Севастополь» Валерия Чалого, который заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть вопрос включения команд из Крыма в чемпионат России. Политик считает, что данный вопрос уже давно требовалось решить положительным образом, сообщает «РБ Спорт».

Давно пора. Крым — это Россия. Не вижу причин, чтобы быть против этого. В чём проблема? — сказал Валуев. Крымские футбольные команды выступают в местной лиге, которая входит в состав...