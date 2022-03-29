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Александр Тихонов заявил, что IBU приползёт к России на коленях

Экс-глава СБР Тихонов: IBU приползёт к РФ на коленях после изменения политситуации
20:50, 29 марта 2022
Александр Тихонов заявил, что IBU приползёт к России на коленях Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в российской организации. Тихонов считает, что IBU в итоге сам будет просить россиян вернутся обратно, сообщает Metaratings.ru.

Мы опять ищем политический заказ. Да, текущее решение – чистая политика, но мы давно дисквалифицированы, не надо сетовать. СБР абсолютно не занимается внутренней политикой, там идут сплошные интриги. Когда политическая ситуация изменится, Международная федерация обязана приползти на коленях!сказал Тихонов.

Ранее Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.

2 марта Исполнительный совет IBU отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов. Члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении атлетов из этих стран. 17 марта решение вступило в силу и будет действовать как минимум до сентября 2022 года.

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