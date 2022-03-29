IBU приостановил членство Союза биатлонистов России
Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
09:46, 29 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу, сообщается на сайте организации. В IBU отмечают, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.
Исполком IBU единогласно принял решение приостановить деятельность СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов, — говорится в заявлении.
2 марта Исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов.
Ранее сообщалось, что двукратная победительница Олимпийских игр по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от международных стартов. Обладательница двух Кубков мира выразила желание услышать чёткое объяснение от чиновников, какие законы нарушили российские спортсмены.