IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

Фото: unsplash.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одобрила «обнажённую» фотосессию чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала Maxim. Она не считает это постыдным поступком и воспринимает как шаг к популяризации фигурного катания, передаёт Metaratings.ru.

Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Если она в трусах сфотографировалась, то и дальше что с этого? Конечно, такие фотосессии...