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«Дикость»: Резцова прокомментировала отстранение российских спортсменов

Чемпионка ОИ по биатлону Резцова призвала к ответу чиновников из международных организаций
15:07, 17 марта 2022
«Дикость»: Резцова прокомментировала отстранение российских спортсменов Анфиса Резцова Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Двукратная победительница Олимпийских игр по биатлону Анфиса Резцова в интервью NEWS.ru заявила, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от международных стартов. Обладательница двух Кубков мира выразила желание услышать чёткое объяснение от чиновников, какие законы нарушили российские спортсмены.

Для меня это дикость. Я не знаю, что бы я сделала, если бы такое произошло в моё время. Застрелилась. (Смеется.) Для меня это необъяснимо. Это выше моего понимания. Мы же не преступники, чтобы нас посадить в тюрьму и не выпускать. Хотелось бы услышать объяснение, что нарушили наши спортсмены, в чём конкретно их обвиняют, — сказала Резцова.

Она добавила, что вина российских спортсменов заключается только в том, «в какой стране они родились».

Также Резцова рассказала об успехах своей дочери Кристины, выразила негодование работой международных организаций и заявила, что тренеры предпочитают формировать сборную России исключительно своими биатлонистами.

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