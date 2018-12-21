Дзюба о Кокорине: раздолбай и добряк без негатива

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о том, как появился знаменитый жест «усы». По словам форварда сборной России, он не ожидал, что его одноклубник Александр Кокорин выложит запись Сеть.
«Он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак?» — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».
Также Артём пояснил, что футболисты — те же дети. Но даже на общем фоне Кокорин — ребёнок.
«Он не думает о последствиях, сделал и сделал. Не понимает, что кому-то это может не понравиться», — заявил Дзюба.
Ранее News.ru сообщал, что за свой жест, который Артём демонстрирует после забитых голов, Дзюба получил прозвище «Боцман».