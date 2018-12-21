Дзюба о Кокорине: раздолбай и добряк без негатива

https://news.ru/storage/news/686eae46e5f7ceaf1e8c028434166318/596e37b9-3e6f-417e-a53b-d50bfc385d15_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Артём Дзюба

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о том, как появился знаменитый жест «усы». По словам форварда сборной России, он не ожидал, что его одноклубник Александр Кокорин выложит запись Сеть.

«Он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак?» — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Также Артём пояснил, что футболисты — те же дети. Но даже на общем фоне Кокорин — ребёнок.

«Он не думает о последствиях, сделал и сделал. Не понимает, что кому-то это может не понравиться», — заявил Дзюба.

Ранее News.ru сообщал, что за свой жест, который Артём демонстрирует после забитых голов, Дзюба получил прозвище «Боцман».