Джонс опровергает информацию об употреблении допинга

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американский боец Джон Джонс заявил, что он является чистым спортсменом и не принимал допинг. Американец провалил допинг-тест, в результате чего турнир UFC 232 был перенесён.
«Я охотно проходил тестирование USADA (Американского антидопингового агентства. — Ред.) в преддверии этого боя, и USADA подтвердило то, что я говорил все время, что я чистый спортсмен», — написал Джонс в своём профиле в Instagram.
Джонс добавил, что сосредоточен на достижении цели, а именно — возвращении титула в полутяжёлом весе.
«Я искренне благодарю Спортивную комиссию штата Калифорния и Энди Фостера за то, что они поступили правильно и поддержали меня в этом процессе», — заключил Джонс.
У Джонса был обнаружен туринабол. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.