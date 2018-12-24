USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,262 $   Brent54.21 $ Bitcoin4,237.54 $
МОСКВА-8°C12:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Джонс опровергает информацию об употреблении допинга

Джон Джонс Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Джонс

спорт [ версия для печати ]

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американский боец Джон Джонс заявил, что он является чистым спортсменом и не принимал допинг. Американец провалил допинг-тест, в результате чего турнир UFC 232 был перенесён.

«Я охотно проходил тестирование USADA (Американского антидопингового агентства. — Ред.) в преддверии этого боя, и USADA подтвердило то, что я говорил все время, что я чистый спортсмен», — написал Джонс в своём профиле в Instagram.

Джонс добавил, что сосредоточен на достижении цели, а именно — возвращении титула в полутяжёлом весе.

«Я искренне благодарю Спортивную комиссию штата Калифорния и Энди Фостера за то, что они поступили правильно и поддержали меня в этом процессе», — заключил Джонс.

У Джонса был обнаружен туринабол. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.


#UFC #ДжонДжонс
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
спорт 08:19, 21 декабря 2018
«Газпром Арена» планирует принять турнир UFC
спорт 13:08, 20 декабря 2018
UFC перешёл на русский язык
спорт 12:35, 30 ноября 2018
Нурмагомедов: Рой Джонс хочет посетить ЧМ по боевому самбо
Лента новостей
общество 12:26
Следствие просит продлить арест чиновникам из Дагестана
общество 12:23
Проваливших ЕГЭ медалистов стало меньше
общество 12:20
Матери вышли на марш «за чистый воздух» в Челябинске
спорт 12:19
Леброн извинился за «антисемитский» пост
спорт 12:09
В IBU Губерниева обвинили во лжи
шоу-бизнес 12:08
Ресторатор Новиков показал красавицу жену в постели
в мире 12:03
Солдаты НАТО мёрзнут в Эстонии без зимнего обмундирования
новый год 12:02
Московские отели на Новый год забронированы уже на 90%
технологии 12:02
Игрок прошёл Outlast вслепую и установил рекорд
спорт 12:00
«СКА-Хабаровск» расстался с тренером
экономика 11:53
Курс доллара вырос на 40 копеек
спорт 11:53
Боец UFC Ковингтон назвал Нурмагомедова «любителем овец»
в мире 11:51
В Совфеде назвали обманом слова Мэй о «вторжении России»
шоу-бизнес 11:48
Том Хэнкс накормил фанатов в ресторане
экономика 11:46
Инвестиции в «Северный поток — 2» сравнимы с капиталовложениями
Другие новости
спорт 12:19
Леброн извинился за «антисемитский» пост
спорт 12:09
В IBU Губерниева обвинили во лжи
спорт 12:00
«СКА-Хабаровск» расстался с тренером
спорт 11:53
Боец UFC Ковингтон назвал Нурмагомедова «любителем овец»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top