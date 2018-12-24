Джонс опровергает информацию об употреблении допинга

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Джон Джонс

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американский боец Джон Джонс заявил, что он является чистым спортсменом и не принимал допинг. Американец провалил допинг-тест, в результате чего турнир UFC 232 был перенесён.

«Я охотно проходил тестирование USADA (Американского антидопингового агентства. — Ред.) в преддверии этого боя, и USADA подтвердило то, что я говорил все время, что я чистый спортсмен», — написал Джонс в своём профиле в Instagram.

Джонс добавил, что сосредоточен на достижении цели, а именно — возвращении титула в полутяжёлом весе.

«Я искренне благодарю Спортивную комиссию штата Калифорния и Энди Фостера за то, что они поступили правильно и поддержали меня в этом процессе», — заключил Джонс.

У Джонса был обнаружен туринабол. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.