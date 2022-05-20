Двойка расизму: почему российского тренера могут надолго дисквалифицировать Андрей Воронков сравнил чернокожую волейболистку с обезьяной и отказывается извиняться

Андрей Воронков / Фото lokovolley.com

В расистском деле тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова новый поворот. Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) решила дисквалифицировать специалиста, а окончательный срок отстранения назовут 31 мая. Рассказываем подробнее о развитии скандальной ситуации.

Двойной удар

Дисциплинарная комиссия ВФВ огласила решение 19 мая. Уточнялось, что специалист может получить максимальное наказание в виде двухлетней дисквалификации, а оглашение точного срока отложили на полторы недели из-за «широкого общественного резонанса».

В ВФВ также рассказали интересную деталь о процессе. Оказывается, Воронков и его клуб с поразительным упрямством продолжают отказываться от попыток хоть как-то пойти на мировую и постараться снизить градус напряжения.

Несмотря на очевидность ситуации, ВК «Локомотив» и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монтальво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера, — говорится в заявлении ВФВ.

Кажется, отсрочка в принятии решения до 31 мая связана с желанием ВФВ дать шанс Воронкову одуматься и найти в себе силы извиниться. Но есть большие сомнения в том, что тренер собирается воспользоваться этой опцией. Кажется, ему просто надоел волейбол, и он готов к любому отстранению.

lokovolley.com

«Надеюсь, он никогда не будет работать тренером»

Воронкову и «Локомотиву» в очередной раз досталось от телекомментатора Дмитрия Губерниева, который в интервью «Чемпионат.com» не стеснялся в выражениях.

За клуб чувство стыда и неловкости. Мне просто стыдно, что в России есть такая команда. А тренер Воронков — скотина и мерзавец. Беспринципный. Я надеюсь, что он никогда не будет работать тренером. Могут ли клуб убрать из лиги? Надо смотреть в правовую плоскость. Но всё, что происходит — чудовищно. Это сборище упырей, — заявил Губерниев.

Бывший игрок сборной России Алексей Спиридонов был настроен к Воронкову гораздо более лояльно. Спортсмен посчитал, что двухлетняя дисквалификация — слишком суровое наказание. При этом он подчеркнул, что тренер обязательно должен ответить за свои слова.

Чуть раньше о ситуации высказалась сама Монтальво. Именно её тренер в прямом эфире сравнил с обезьяной, однако как животное в этой ситуации повёл себя он. Волейболистка сделала на редкость мудрое заявление, которое лишний раз демонстрирует её превосходство над Воронковым.

Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека, — заявила волейболистка.

Кстати, «Уралочку» кубинка покинула. Однако в клубе подчеркнули, что это никак не связано с расистским скандалом. Судя по здравости рассуждений Монтальво, это чистая правда.

Охотник за жемчугом

Сейчас тренерская карьера Воронкова находится под большим вопросом, а несколько лет назад в подобной ситуации оказался исполняющий обязанности наставника футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула. На одной из пресс-конференций он эмоционально отреагировал на вопрос об интересе к чернокожему футболисту, отметив, что в его команде и так «шесть чёрных».

РФС юмора экстравагантного специалиста не оценил и впаял Гамуле пятиматчевую дисквалификацию. Тренер же, в отличие от Воронкова тут же объяснился.

Я очень ценю и люблю своих чернокожих игроков, как и всех остальных. Я даже их ласково называю «мои чёрные жемчужинки». Поэтому мне странно видеть, как ваши коллеги раздувают из мухи слона. Для меня важно, чтобы мои игроки знали и понимали, что эти слова ни в коем случае не были направлены против них, — заявил Гамула.

Однако от дисквалификации объяснение Гамулу не спасло. Позже тренер сетовал на то, что глупая шутка помешала ему уцепиться за шанс и проявить себя в качестве главного тренера «Ростова».