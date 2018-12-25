Драчёв: мы всегда будем ждать Шипулина в команде

https://news.ru/storage/news/9280f1c6991470b3d9904682b8911efc/61ea882f-0a88-445c-90e7-401cc899fda0_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин (в центре)

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин всегда может рассчитывать на тёплый приём в сборной России.

«Сложно говорить за человека, он может поменять решение через полгода-год. Мы всегда будем ждать его в команде», — цитирует его «360».

Драчёв добавил, что будет рад Шипулину не только как спортсмену, но и как консультанту и тренеру. Он затруднился сказать, что будет делать 31-летний спортсмен.

«Может, уйдет в семейную жизнь, может, начнет помогать развивать биатлон», — заключил он.

Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.