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Драчёв: мы всегда будем ждать Шипулина в команде

Антон Шипулин (в центре) Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин всегда может рассчитывать на тёплый приём в сборной России.

«Сложно говорить за человека, он может поменять решение через полгода-год. Мы всегда будем ждать его в команде», — цитирует его «360».

Драчёв добавил, что будет рад Шипулину не только как спортсмену, но и как консультанту и тренеру. Он затруднился сказать, что будет делать 31-летний спортсмен.

«Может, уйдет в семейную жизнь, может, начнет помогать развивать биатлон», — заключил он.

Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин #ВладимирДрачев
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