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Дочь Хованцева попросила номер отца у главы СБР Драчёва

Анатолий Хованцев Тюменская арена/youtube.com

Анатолий Хованцев

спорт [ версия для печати ]

Дочка главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева Мария Калмык попросила помощи у президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва для того, чтобы связаться со своим отцом.

«Владимир Петрович, большая просьба, передайте главному тренеру, что пора бы уже позвонить дочери. Вы у него телефон что ли там отобрали, чтобы не отвлекался от процесса», — написала девушка президенту СБР в Instagram

Она добавила, что звонила на протяжении 5-ти дней и сделала 50 звонков. Драчёв ответил Калмык, что он уже улетел из Удмуртии, где проходят соревнования по биатлону в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону — «Ижевская винтовка», на который присутствует отец девушки. Президент СБР добавил, что может поделиться номером телефона, но, по его мнению, он у Марии Калмык уже есть.

После окончания «Ижевской винтовки» будет сформирован состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

News.ru ранее писал, что Елизавета Каплина выиграла спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке».


#биатлон #СБР #ВладимирДрачев #АнатолийХованцев
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