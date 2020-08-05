Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/1730a3ee-d7cb-11ea-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной является ограблением школы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его словам, Тутберидзе может переехать в США. Киселёв предположил, что в Штатах она также сможет воспитывать спортсменок, которые «уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы».

Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную, — заявил он.

Трусова и Розанов ушли из группы Тутберидзе в мае 2020 года. Касторная — в конце июля. Все они перешли в академию Евгения Плющенко. При этом в июле Международный союз конькобежцев (ISU) признал Тутберидзе лучшим в мире тренером в фигурном катании и присудил ей премию ISU Skating Awards.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко по поводу урегулирования вопроса перехода в его группу спортсменки Алёны Косторной.