Дисквалифицированный за букву Z гимнаст выступит на Кубке России Дисквалифицированный за букву Z российский гимнаст Куляк выступит на Кубке России

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Иван Куляк

Иван Куляк выступит на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге, рассказала РИА Новости старший тренер сборной страны Валентина Родионенко. Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала россиянина на один год за букву Z на форме.

По словам специалиста, у 20-летнего Куляка есть допуск к соревнованиям. Турнир пройдет с 4 по 10 июля.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию на дисквалификацию Куляка.

Гимнаста наказали после того, как он вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе. Помимо дисквалификации, спортсмена обязали выплатить денежный штраф в размере 500 швейцарских франков, а также 2000 франков в качестве судебных издержек.