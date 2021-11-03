Дина Аверина извинилась за ругательства во время объявления оценок на ЧМ

Российская гимнастка Дина Аверина извинилась за то, что не смогла сдержать эмоций после объявления оценок в финале упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю. Она отметила, что произошедшее вызывает у неё чувство стыда. Слова Авериной приводит «Матч ТВ».

Гимнастка объяснила своё поведение эмоциями. Она отметила, что не имела права вести себя подобным образом и сейчас очень сожалеет об этом.

Мне было настолько стыдно... Понимаю, что теперь это уже никак не исправить. Надеюсь, это просто все забудут! В первую очередь, кстати, мне стыдно даже не перед зрителями, а перед судьями. Мне кажется, они это видели. Извиняюсь перед ними — больше такого точно не будет, — сказала Аверина.

На чемпионате мира по художественной гимнастике Дина победила в индивидуальном многоборье, в упражнениях с обручем, мячом и булавами, в упражнениях с лентой она завоевала серебро. Дина стала 18-кратной чемпионкой мира. Она превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о возможном участии сестёр Дины и Арины Авериных в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.