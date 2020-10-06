Депутат Свищёв рассказал о перспективе закрытия стадионов для болельщиков

https://static.news.ru/photo/f0872fd2-081d-11eb-9e83-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищёв Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что сейчас на всех уровнях российской власти обсуждается вопрос допуска зрителей на спортивные мероприятия в условиях роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, главной задачей является не допустить остановку турниров, которые уже идут.

Всё в этом вопросе зависит от ситуации с коронавирусом . Спортсмены и так просидели несколько месяцев дома, и им нельзя сейчас выпадать из тренировочного и игрового процесса опять. Конечно, хочется, чтобы соревнования проходили в присутствии зрителей, но если болельщики не будут соблюдать санитарные меры, то доступ на стадионы им могут закрыть, — сказал Свищёв в интервью РИА Новости.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи также отметил, что спортивные соревнования относятся к массовым мероприятиям, поэтому их могут касаться и все ограничения, которые сейчас накладываются из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умер 41 человек. Этот показатель впервые с 18 июня преодолел отметку в 40. У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус. Днём ранее была зафиксирована 31 смерть.