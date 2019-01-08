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Дальмайер пропустит этап Кубка мира по биатлону

Лаура Дальмайер Harald Deubert/dpa/Global Look Press

Лаура Дальмайер

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немецкая спортсменка Лаура Дальмайер не сможет принять участие в четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия).

«Вместе с тренерами я решила, что мне лучше сняться с домашнего этапа Кубка мира в Оберхофе и пройти еще одну серию тренировок», — написала немецкая биатлонистка на своей странице в Instagram.

Она добавила, что очень рада тому, как прошли гонки на третьем этапе.

В текущем сезоне Дальмайер пропускала два первых этапа Кубка мира в связи с проблемами со здоровьем. Спортсменка выступала на третьем этапе, которых проходил в Нове-Место (Чехия), где сумела занять второе место в спринте и пятое место в гонке преследования.

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону состоится с 10 по 13 января.


#биатлон #ЛаураДальмайер
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