Дальмайер пропустит этап Кубка мира по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немецкая спортсменка Лаура Дальмайер не сможет принять участие в четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия).
«Вместе с тренерами я решила, что мне лучше сняться с домашнего этапа Кубка мира в Оберхофе и пройти еще одну серию тренировок», — написала немецкая биатлонистка на своей странице в Instagram.
Она добавила, что очень рада тому, как прошли гонки на третьем этапе.
В текущем сезоне Дальмайер пропускала два первых этапа Кубка мира в связи с проблемами со здоровьем. Спортсменка выступала на третьем этапе, которых проходил в Нове-Место (Чехия), где сумела занять второе место в спринте и пятое место в гонке преследования.
Четвёртый этап Кубка мира по биатлону состоится с 10 по 13 января.