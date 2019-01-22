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Дальмайер может не выступить в Северной Америке

Лаура Дальмайер Sven Hoppe/dpa/Global Look Press эксклюзивы

Лаура Дальмайер

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер рассказала, какие задачи ставит перед собой в текущем сезоне. Немецкая биатлонистка заявила, что многое будет зависеть от её физического состояния.

«Я не забегаю вперед. Конечно, хочется принять участие как можно в большем количестве стартов. Но для этого я, в первую очередь, слушаю свой организм. Здоровье всегда на первом месте. Сейчас предстоит этап в Антхольце, и я надеюсь, что там буду чувствовать себя увереннее», — заявила Дальмайер в интервью News.ru.

Также 25-летняя спортсменка ещё не определилась, примет ли участие на североамериканских этапах Кубка мира. Для Лауры, по её словам, куда важнее правильно подвести себя к предстоящему в Эстерсунде чемпионату мира.

«Это самый важный старт в сезоне. В этом году чемпионат мира пройдёт относительно поздно — в середине марта, так что мне повезло. Выступление в Эстерсунде — теперь моя главная цель. Очень сложно что-то загадывать, ведь ещё недавно я допускала мысль, что мне придётся пропустить чемпионат мира. Хотя бы потому, что попросту не смогу набрать форму и отобраться в команду», — заявила Дальмайер.

Ранее News.ru сообщал, что российское гражданство получила 19-летняя биатлонистка Арина Пантова — чемпионка мира среди девушек в составе сборной Казахстана.


#биатлон #Кубокмира #ЛаураДальмайер
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