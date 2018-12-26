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ЦСКА спародировал шоу Урганта

PFC CSKA Moscow/YouTube

спорт [ версия для печати ]

Московский ЦСКА снял пародию на популярное шоу «Вечерний Ургант» и разместил её на YouTube.

В качестве ведущего выступил президент клуба Евгений Гинер, а гостем программы стал главный тренер «красно-синих» Виктор Гончаренко. За кадром звучит голос Александра Гудкова, который можно услышать и в «Вечернем Урганте».

Для ЦСКА это уже не первый опыт съёмки пародий. Ранее, перед матчем с мадридским «Реалом», они представляли зарисовку на популярную игру «СуперМарио», где главным героем был защитник команды Марио Фернандес. Другой защитник, Родриго Бекао, принимал участие в съёмке промо к матчу с «Краснодаром». Там футболист выступил в роли конкистадора с надписью на спине «Родриго Быкао».

Как писал News.ru, о «Спартаке» снимут сериал.


#ЦСКА #ИванУргант
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