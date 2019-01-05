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ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса

Абель Эрнандес imago sportfotodienst/Global Look Press

Абель Эрнандес

спорт [ версия для печати ]

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес останется в московском ЦСКА до конца текущего сезона.

Стороны достигли согласия, хотя ранее появилась информация, что Эрнандес покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.

28-летний форвард стал игроком «красно-синих» летом 2018-го. Контракт был заключён сроком на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы договор мог быть расторгнут.

Эрнандес пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы, приняв участие в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забив два мяча.

Как писал News.ru, Зидан собрался в «Ювентус».


#футбол #ЦСКА
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