ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес останется в московском ЦСКА до конца текущего сезона.
Стороны достигли согласия, хотя ранее появилась информация, что Эрнандес покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.
28-летний форвард стал игроком «красно-синих» летом 2018-го. Контракт был заключён сроком на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы договор мог быть расторгнут.
Эрнандес пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы, приняв участие в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забив два мяча.
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